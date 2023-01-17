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Demir Grup Sivasspor 2-0 TECO Karacabey Belediye Spor ⚽ GOL: Hakan Arslan 📺

Demir Grup Sivasspor 2-0 TECO Karacabey Belediye Spor ⚽ GOL: Hakan Arslan 📺
17.01.2023 16:20 - Son Güncelleme: 17.01.2023 16:26

OTOMATİK OYNAT

Spor 00:58
Demir Grup Sivasspor 3-0 TECO...
Spor 01:10
Demir Grup Sivasspor 1-0 TECO...
Spor 00:16
Furkan Akar'dan tarihi...
Spor 03:14
Beşiktaş, Vincent Aboubakar'la...
Spor 02:42
Beşiktaş'ta Wout Weghorst...
Spor 00:24
Samet Akaydın resmen...
Spor 03:33
Galatasaray Kulübü Başkanı...
Spor 01:36
Manisa’da derbi sonrası...
Spor 00:13
Galatasaray'ın eski futbolcusu...
Spor 00:44
Erman Toroğlu'ndan gündeme...
Spor 00:15
Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye...
Spor 04:02
Minik taraftarlardan Jorge...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi. Sivasspor Hakan Arslan’ın 74. dakikada attığı golle Karacabey Belediyespor’a karşı skoru 2-0’a getirdi.

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