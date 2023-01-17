Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi. Sivasspor Clinton N'Jie’nin 84. dakikada attığı golle Karacabey Belediyespor’a karşı skoru 3-0’a getirdi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi. Sivasspor Clinton N'Jie’nin 84. dakikada attığı golle Karacabey Belediyespor’a karşı skoru 3-0’a getirdi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında, Sivasspor Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın 84. dakikasında Sivasspor Clinton N'Jie'nin kaydettiği golle Karacabey Belediyespor'a karşı skoru 3-0'a getirdi.
Demir Grup Sivasspor 2-0 TECO Karacabey Belediye Spor
Demir Grup Sivasspor 1-0 TECO Karacabey Belediye Spor