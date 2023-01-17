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⚽ Sivasspor 3-0 TECO Karacabey Belediye Spor 📺 GOL: Clinton N'Jie

⚽ Sivasspor 3-0 TECO Karacabey Belediye Spor 📺 GOL: Clinton N'Jie
17.01.2023 16:24 - Son Güncelleme: 17.01.2023 16:26

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi. Sivasspor Clinton N'Jie’nin 84. dakikada attığı golle Karacabey Belediyespor’a karşı skoru 3-0’a getirdi.

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