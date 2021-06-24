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Copa America 2021 gruplarda puan durumu! Arjantin kaç puanda, Brezilya kaç puanda, gruptan çıktı mı? Furkan Bozoğlu aktardı

Copa America 2021 gruplarda puan durumu! Arjantin kaç puanda, Brezilya kaç puanda, gruptan çıktı mı? Furkan Bozoğlu aktardı
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Copa America 2021 tüm hızıyla devam ediyor. A grubunda Arjantin yer alırken B grubunda ise Brezilya yer alıyor. Peki, hangi takım kaç puanda? Copa America A grubu puan tablosu nasıl? Copa America B grubu puan durumu nasıldır? Arjantin ve Brezilya kaç puanda, hangi takım gruptan çıkacak? Aspor editörü Furkan Bozoğlu aktardı.


Copa America 2021 tüm hızıyla devam ediyor. A grubunda Arjantin yer alırken B grubunda ise Brezilya yer alıyor. Peki, hangi takım kaç puanda? Copa America A grubu puan tablosu nasıl? Copa America B grubu puan durumu nasıldır? Arjantin ve Brezilya kaç puanda, hangi takım gruptan çıkacak? Aspor editörü Furkan Bozoğlu aktardı.

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