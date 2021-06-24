Copa America 2021 gruplarda puan durumu! Arjantin kaç puanda, Brezilya kaç puanda, gruptan çıktı mı? Furkan Bozoğlu aktardı

Copa America 2021 tüm hızıyla devam ediyor. A grubunda Arjantin yer alırken B grubunda ise Brezilya yer alıyor. Peki, hangi takım kaç puanda? Copa America A grubu puan tablosu nasıl? Copa America B grubu puan durumu nasıldır? Arjantin ve Brezilya kaç puanda, hangi takım gruptan çıkacak? Aspor editörü Furkan Bozoğlu aktardı.

Copa America 2021 tüm hızıyla devam ediyor. A grubunda Arjantin yer alırken B grubunda ise Brezilya yer alıyor. Peki, hangi takım kaç puanda? Copa America A grubu puan tablosu nasıl? Copa America B grubu puan durumu nasıldır? Arjantin ve Brezilya kaç puanda, hangi takım gruptan çıkacak? Aspor editörü Furkan Bozoğlu aktardı.