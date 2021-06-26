Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen 95. Gazi Koşusu'nu Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Burgas" isimli safkan kazandı. At yarışı severler Gazi koşusu rekoru hangi atta? Jokeyi kimdi? sorularını arama motorlarından aratıyorlar. Türk yarışçılığının derbisinde bugüne kadarki en iyi derece, 2.26.22 ile 1996 yılındaki 70. Gazi Koşusu'nda yapılmıştır. İşte o efsanevi at ve jokeyi...

Üç yaşlı İngiliz atlarının, kariyerlerinde sadece bir kez koşabildiği prestijli Gazi Koşusu, tarihi boyunca büyük şampiyonlar çıkarttı. Onlardan birisi de Özdemir Atman'ın Bold Pilot'ıydı.

70. Gazi Koşusu'nda jokeyi Halis Karataş Bold Pilot 2.26.22 ile Gazi koşusunun rekorunu elinde bulunduruyor.