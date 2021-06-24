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Son dakika! Deplasman golü kuralı tarih oldu! UEFA'dan tarihi karar!

Son dakika! Deplasman golü kuralı tarih oldu! UEFA'dan tarihi karar!
24.06.2021 16:58
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Son dakika haberine göre UEFA, 2021-22 sezonundan itibaren deplasman golü uygulamasının kaldırılacağını açıkladı. Yeni sezondan itibaren Avrupa futbolundaki tüm organizasyonlarda yeni kural geçerli olacak.


UEFA, 2021-22 sezonundan itibaren deplasman golü kuralının uygulanmayacağını açıkladı. Deplasman golü kuralı, kaldırıldı. UEFA'dan yapılan açıklamada kuralın gelecek sezondan itibaren kullanılmayacağı ifade edildi. Buna göre iki maç üzerinden oynanan elemelerde, eşitlik olması halinde deplasmanda fazla gol atan takım, tur atlamayacak. Bunun yerine mücadele sonunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitlik bu bölümde de bozulmazsa, penaltı atışlarına geçilecek.
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