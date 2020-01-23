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Cengiz Ünder'den Juventus'a jeneriklik gol! Örümcek ağlarını temizledi

Cengiz Ünder'den Juventus'a jeneriklik gol! Örümcek ağlarını temizledi

23.01.2020 11:06

Roma forması giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder, İtalya Kupası'nda karşılaştıkları Juventus'a harika bir gol attı. Maçın 50. dakikasında sağ kanatta aldığı topu sürerek ceza sahası yayına gelen Ünder, sol ayağıyla muhteşem bir vuruş yaparak takımının tek golünü kaydetti.


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