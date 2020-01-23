Roma forması giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder, İtalya Kupası'nda karşılaştıkları Juventus'a harika bir gol attı. Maçın 50. dakikasında sağ kanatta aldığı topu sürerek ceza sahası yayına gelen Ünder, sol ayağıyla muhteşem bir vuruş yaparak takımının tek golünü kaydetti.
Cengiz Ünder'den Juventus'a jeneriklik gol! Örümcek ağlarını temizledi23.01.2020 11:06
- Cengiz Ünder'den Juventus'a jeneriklik gol! Örümcek ağlarını temizledi
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