MAÇ SONUCU: Beşiktaş 2 - 3 Erzurumspor ÖZET İZLE 22.01.2020 23:41

Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a evinde 3-2'lik skorla mağlup oldu. İlk maçta da aynı skorla rakibine mağlup olan Siyah-Beyazlı ekip turnuvaya veda etti.