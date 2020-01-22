Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a evinde 3-2'lik skorla mağlup oldu. İlk maçta da aynı skorla rakibine mağlup olan Siyah-Beyazlı ekip turnuvaya veda etti.
MAÇ SONUCU: Beşiktaş 2 - 3 Erzurumspor ÖZET İZLE22.01.2020 23:41
- MAÇ SONUCU: Beşiktaş 2 - 3 Erzurumspor ÖZET İZLE
- Beşiktaş 2 - 3 BB Erzurumspor | Oltan Karakullukçu'nun golü
- Beşiktaş 2 - 2 BB Erzurumspor | İbrahim Sissoko'nun golü
- Beşiktaş 2 - 1 BB Erzurumspor | Burak Yılmaz'ın golü
- Beşiktaş 1 - 1 BB Erzurumspor | Abdoulay Diaby'nin golü
- MAÇ SONUCU: Göztepe 2 - 2 Antalyaspor ÖZET İZLE
- Beşiktaş 0 - 1 BB Erzurumspor | Oltan Karakullukçu'nun golü
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