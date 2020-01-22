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MAÇ SONUCU: Beşiktaş 2 - 3 Erzurumspor ÖZET İZLE

MAÇ SONUCU: Beşiktaş 2 - 3 Erzurumspor ÖZET İZLE

22.01.2020 23:41

Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a evinde 3-2'lik skorla mağlup oldu. İlk maçta da aynı skorla rakibine mağlup olan Siyah-Beyazlı ekip turnuvaya veda etti.


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