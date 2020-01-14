Haberler Video CANLI YAYIN: Sivasspor Malatyaspor maçı CANLI İZLE | A Spor CANLI İZLE (14.01.2020 Türkiye Kupası) |Video
CANLI YAYIN: Sivasspor Malatyaspor maçı CANLI İZLE | A Spor CANLI İZLE (14.01.2020 Türkiye Kupası) |Video

CANLI YAYIN: Sivasspor Malatyaspor maçı CANLI İZLE | A Spor CANLI İZLE (14.01.2020 Türkiye Kupası) |Video

14.01.2020 18:41

Sivasspor Malatyaspor maçı canlı yayın izle! Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Süper Lig'in formda ekiplerinden Sivasspor ile Yeni Malatyaspor ilk maçta karşı karşıya geliyor. Süper ligin ilk yarısını lider olarak bitiren Sivasspor ligin ikinci yarısına moralle girmek istiyor. Malatyaspor ise rövanş için deplasmandan iyi bir skorla ayrılma peşinde. Sivasspor Malatyaspor maçı canlı yayınını takvim.com.tr ve A Spor'dan izleyebilirsiniz. İşte Sivasspor Malatyaspor karşılaşmasının canlı yayını...


ASpor CANLI YAYIN

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