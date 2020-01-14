CANLI YAYIN: Kayserispor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | A Spor CANLI İZLE (14.01.2020 Türkiye Kupası) |Video 14.01.2020 18:55

Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Kayserispor saha avantajını kullanıp rövanş için rahat bir skor bulma peşindeyken Fenerbahçe ise ilk maçta güzel bir skor alıp ikinci maça rahat çıkmak istiyor. Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayınını takvim.com.tr ve A Spor'dan izleyebilirsiniz. İşte Kayserispor Fenerbahçe karşılaşmasının canlı yayını...