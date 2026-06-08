CHP'nin DSP'ye çökme planı! Önder Aksakal kapıları kapattı
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak'a sunduğu teklifin detaylarına Takvim.com.tr ulaştı. Emir, önce "Partiyi komple bize teslim eder misiniz?" diye sordu sonra da "Yıl sonuna kadar kongre kararı alın, mevcut DSP'li kadrolara milletvekilliği karşılığı partiyi bize teslim edin" dedi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da CHP'nin "siyasi pazarlık" girişimini doğruladı. "Şaibelileri içimize alır mıyız?" diyerek Özgür Özel'e kapıları kapattı.
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel