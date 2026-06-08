CANLI YAYIN
Geri
CHP'nin DSP'ye çökme planı! Önder Aksakal kapıları kapattı

CHP'nin DSP'ye çökme planı! Önder Aksakal kapıları kapattı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak'a sunduğu teklifin detaylarına Takvim.com.tr ulaştı. Emir, önce "Partiyi komple bize teslim eder misiniz?" diye sordu sonra da "Yıl sonuna kadar kongre kararı alın, mevcut DSP'li kadrolara milletvekilliği karşılığı partiyi bize teslim edin" dedi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da CHP'nin "siyasi pazarlık" girişimini doğruladı. "Şaibelileri içimize alır mıyız?" diyerek Özgür Özel'e kapıları kapattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Ahmet Zeren
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Milyoner'de Oktay Kaynarca'dan hızlı konuşan yarışmacıya tatlı sitem
Milyoner'de Oktay Kaynarca'dan hızlı konuşan yarışmacıya tatlı sitem
Hakan Safi: Aziz Başkanı tebrik ediyorum!
Hakan Safi: Aziz Başkanı tebrik ediyorum!
Otokoç'a saldıran zanlının eylem anını kaydettiği video ortaya çıktı | VİDEO
Otokoç'a saldıran zanlının eylem anını kaydettiği video ortaya çıktı | VİDEO
Alaçatı'daki koruma cinayetinde karar: Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
Alaçatı'daki koruma cinayetinde karar: Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle