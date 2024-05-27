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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024, 18:27 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024, 19:10

CANLI I Galatasaray şampiyonluk kutlaması izle!

2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması bu akşam gerçekleştirilecek. Sarı kırmızılılar kendi adına geçen muhteşem performansın ardından toplanılan 102 puanla birlikte mutlu sona ulaşması taraftarları da coşturdu. Dün Konya'da alınan sonuçla birlikte başlayan sevinç bugün Rams Park'ta devam edecek. Kutlamalara dair tüm detayları takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları için üstü açık otobüsle RAMS Park'a hareket etti.

Galatasaray Lisesi'nin girişinde taraftarı selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsünün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.

Sarı-kırmızılı oyuncuların otobüsü, lisenin önünden kalktıktan sonra Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi'nden geçerek RAMS Park'a ulaşacak.

CANLI I 2024 GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI 👇

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