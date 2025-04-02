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Beşiktaş Galatasaray VAR kayıtları açıklandı!
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Beşiktaş Galatasaray VAR kayıtları açıklandı!

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 08:50 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 08:51

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında 2 -1 kazandığı derbide çıkan iki kırmızı kart gündeme oturmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu, iki pozisyonun ardından yaşananlar paylaşıldı. BJK - GS derbisi VAR kayıtları...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçların ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Haftanın en çok merak edilen pozisyonu olan Frankowski'nin kırmızı kartı ile ilgili konuşmalar da paylaşıldı. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun oyundan atılması ve Fenerbahçe aleyhine verilen penaltı da görüntülerde yer aldı.

Frankowski (AA)

FRANKOWSKI'NİN KIRMIZI KARTI

VAR: Sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel kırmızı kart
Hakem: Tamam.
VAR: Ekrana git ve monitörü izle.
AVAR: Bariz gol şansından dolayı inceleme öneriyor.
VAR: Faul açık fakat bu gol şansı. Defans oyuncusu uzakta. Hücum oyuncusu direkt gole gidebilir.
Hakem: Benim kararım direkt kırmızı kart.
VAR: Kesinlikle.

Galatasaray Beşiktaş'a 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı (AA)

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU'NUN KIRMIZI KARTI

VAR: Bu ciddi bir temas noktası. 9 numara. Şiddet içeren bir hareket. Baldıra taban.
Hakem: Teması gördüm.
VAR: Topla oynamaş ansının olmadığını görebilirsin.
Hakem: Kararım kırmızı kart.

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