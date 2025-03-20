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MAÇ SONUCU: Türkiye - Macaristan: 3-1
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MAÇ SONUCU: Türkiye - Macaristan: 3-1

Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 22:18 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2025 22:18

Uluslar Ligi B Grubu'nda ikinci olduktan sonra Macaristan ile eşleşen A Milli Futbol Takımımız, ilk maçından 3-1 galip ayrıldı. Milliler, Orkun Kökçü ile 9. dakikada 1-0 öne geçti. Andras Schafer 25'te skoru dengeledi ve ilk devre 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Kerem Aktürkoğlu ekibimizin bir kez daha üstünlüğü ele almasını sağladı. İrfan Can Kahveci ise 3. golü kaydederek maçın sonucunu belirledi. İstanbul'da 3-1 kazanan Bizim Çocuklar, Budapeşte'de pazar akşamı A Ligi'ne yükselebilmek için rövanşa çıkacak.

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