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Fenerbahçe Galatasaray ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Fenerbahçe Galatasaray ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 09:01 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 09:02

Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi gecesi... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren türk futbolunun iki nadide incisi bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Peki; FB GS maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta? İşte derbiye dair merak edilen detaylar...

Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri bir kez daha sahne alıyor. Tribünlerin dolacağı, ekranların başında milyonların kitleneceği, tansiyonun ilk düdükle birlikte yükseleceği bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor.

Fotoğraflar: AA

🕗 MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

📍 Tarih: 2 Nisan 2025, Çarşamba
Saat: 20:45
📺 Kanal: ATV (Canlı Yayın)

🏟 MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Derbinin adresi: Ülker Stadyumu - Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi
Fenerbahçe, kendi evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

⚔️ DERBİ ÖNCESİ HEYECAN DORUKTA!

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş'a kaybettikten sonra moral arıyor. Fenerbahçe ise seyircisi önünde galip gelip yarı finale adını yazdırmak istiyor. Kupa mücadelesi, bu kez her zamankinden daha çetin geçecek.

🟡🔵 MUHTEMEL FENERBAHÇE 11'i

İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Kostic, Amrabat, Szymanski, Oğuz Aydın, En-Nesyri, Talisca

🔴🟡 MUHTEMEL GALATASARAY 11'i

Muslera, Sanchez, Frankowski, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Yunus Akgün, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Morata

🎙 DERBİ HAKEMİ KİM OLACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu henüz resmi atamayı açıklamadı. Hakem isminin önümüzdeki saatlerde duyurulması bekleniyor.

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