Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme! 'Geçmiş olsun' belgesi...

20.07.2020 00:15

Süper Lig'in 33.haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-0'lık skorla yenen Beşiktaş, Twitter hesabı üzerinden Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Paylaşımda, ''Geçmiş olsun Fenerbahçe. Siz de arkadaşlarınıza 'Geçmiş Olsun' demek için...'' ifadelerine yer verildi.