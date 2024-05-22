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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 12:40 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 12:40

Beşiktaş - Trabzonspor ZTK Final maçında hakem Ali Şansalan düdük çalacak!

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak olan 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Mayıs Perşembe günü final heyecanı yaşanacak. Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş - Trabzonspor finalini yönetecek hakemi de açıkladı. Buna göre dev maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak.


TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemleri belli oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

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