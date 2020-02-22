Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 BJK TS derbisi muhtemel 11'ler 22.02.2020 17:53

Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta? Süper Lig'in 23. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Ligde 7. sırada bulunan Beşiktaş, bugün Trabzonspor karşısında zirve için umutlarını artırma mücadelesi verecek. Şampiyonluk mücadelesi veren ve liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor ise evine galibiyetle dönmenin yollarını arayacak. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte BJK TS derbisi muhtemel 11'ler...

Beşiktaş Trabzonspor derbisi için geri sayım başladı. Geçen hafta evinde Sivasspor'u 2-1 yenerek 298 hafta sonra liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, zirveden kopmak istemeyen rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşmak istiyor. Bordo-mavililer, galibiyet serisini 7 maça çıkararak liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte BJK TS derbisi muhtemel 11'ler...

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş - Trabzonspor derbisi 22 Şubat Cumartesi (bugün) saat 20.00'de başlayacak. Vodafone Park'ta hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebecho, Elneny, Atiba, Lens, Boateng, Caner (N'Koudou), Burak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth

TRABZONSPOR CEPHESİ

BÜYÜK MAÇLARDA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Trabzonspor, bu sezon "üç büyük" rakibi karşısında 5. maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla geçti.

Karadeniz ekibi, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da sarı-lacivertli takım karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak bu sezon söz konusu maçlardaki yenilmezliğini sürdürdü.

BÜYÜK MAÇLARDA 377 GÜN ÖNCE SON YENİLGİ

Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı sahadan 1 yıldır yenik ayrılmıyor.

En son geçen sezon ligin 21. haftasında, 10 Şubat'ta İstanbul'da Galatasaray'a karşı 3-1 kaybeden bordo-mavililer, rakipleri karşısında son yenilgisini 377 gün önce aldı.

DEPLASMANDAKİ YENİLGİ 151 GÜN ÖNCE

Trabzonspor, dış saha yenilgisini ise 151 gün önce Demir Grup Sivasspor karşısında yaşadı.

23 Eylül 2019 tarihinde oynanan karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan bordo-mavililer, bu sezon sadece Sivas deplasmanında 3 puan bıraktı.

Trabzonspor, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

KOZU SÖRLOTH

Trabzonspor'un gol bakımından güvencesi Alexander Sörloth olacak.

Ligde 17 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Norveçli oyuncu, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında da gol atmayı başardı.

GALİBİYET SERİSİ 7'YE ÇIKACAK

Trabzonspor, Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılması halinde galibiyet serisi 7 maça çıkacak.

Bordo-mavililer, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarından galibiyetle ayrılmayı başardı.

Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık galibiyet serisinin ardından 15 sezon sonra en uzun serisini yakalayacak.

OBI MIKEL CEZALI

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesi kart cezalısı Obi Mikel forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerde, Nwakaeme, Hosseini, Campi, Pereira ve Guilherme kart sınırında bulunuyor.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

EVİNDE TRABZONSPOR, GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE YENİLMEDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park'ta yaptığı maçlarda yenilmedi.

Bu 3 takımla yeni stadında 10 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, beşer galibiyet ve beraberlik aldı. Rakiplerine söz konusu maçlarda 20 gol atan Beşiktaş, kalesinde 12 gol gördü.

Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta üçer kez konuk eden siyah-beyazlılar, birer galibiyet ve ikişer beraberlik aldı. Galatasaray ile evinde 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine 3 defa üstünlük sağlarken, bir karşılaşmayı beraberlikle tamamladı.

ZORLU PERİYODUN İKİNCİ MAÇI

Beşiktaş, zorlu periyodun ikinci maçını Trabzonspor ile yapacak.

Geçen hafta zirvenin iddialı takımlarından Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bugünkü karşılaşmanın ardından gelecek hafta ligin bir başka iddialı ekibi Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Ligin 25. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde karşılaşacak Beşiktaş, sonraki hafta Galatasaray deplasmanına çıkacak.

GÖKHAN GÖNÜL OYNAYABİLECEK

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezası biten Gökhan Gönül, bugünkü zorlu karşılaşmada görev alabilecek.

Tecrübeli oyuncu, cezası nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşmasında görev alamamıştı.

6 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta zorlu maç takvimi döneminde 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, Trabzonspor maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.

LJAJIC HASTA DORUKHAN SAKAT

Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic hastalığı nedeniyle tedavi altına alınırken, Dorukhan Toköz de bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Bu iki oyuncunun bugünkü mücadelede forma giymesi beklenmiyor.