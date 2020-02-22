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Galatasaray'dan 19.05'te flaş derbi paylaşımı: #Hedef23

Galatasaray'dan 19.05'te flaş derbi paylaşımı: #Hedef23

22.02.2020 20:12

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak Galatasaray bu maç öncesinde saat 19.05'te derbiyle ilgili çalışmaların yer aldığı görüntüleri paylaştı.


Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile yarın Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Galatasaray, bu maç öncesinde sosyal medya hesabından derbi ile ilgili video paylaştı.



HEDEF 23
Saat 19.05'te 'Hedef 23' etiketi ile paylaşılan videoda futbolcuların tesislere gelişi, antrenmandan ve maç toplantılarından görüntüler yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın bu paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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