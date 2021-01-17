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Dev derbide Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 11'leri

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 19'uncu haftasının en kritik karşılaşmasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma öncesi Sergen Yalçın ve Fatih Terim kafalarındaki 11'i büyük ölçüde belirledi. Fatih Terim'in defansta bir sürpriz yaparak uzun süredir forma giyen Ryan Donk yerine Luyindama'ya forma vermesi bekleniyor. İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...

17.01.2021 09:01 - Son Güncelleme: 17.01.2021 09:01
Dev derbide Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 11'leri

Süper Lig'de nefesler tutuldu, Beşiktaş ile G.Saray bu akşam saat 19.00'da 2021'in ilk derbisinde karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Ligde geçen hafta Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı takım, 35 puanla zirvede yer alıyor. Siyah beyazlılar, bu akşam Galatasaray'ı yenerek hem şampiyonluk için yarıştığı rakibiyle puan farkını artırmak, hem de liderliği devam ettirmek amacında.

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Dev derbide Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 11'leri

WELINTON KART CEZALISI

Bu sezon Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında sarı kart gören Welinton cezalı duruma düştü ve derbi maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Bernard Mensah, derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Vida ile Mensah, bu akşamki karşılaşmada da sarı kart görmeleri durumunda 20'nci haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Dev derbide Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 11'leri

KARTAL'IN ILK 10'U BELLİ

Teknik direktör Sergen Yalçın, G.Saray karşısına çıkacak onbirini hemen hemen belirlemiş durumda. Kaleyi Ersin'e emanet edecek olan Yalçın, defansın sağında Roiser solunda Rıdvan'a görev verecek. Stoperde Vida'nın yanında Necip ya da Montero'yu oynatacak olan Yalçın; nihai kararını maç saatinde verecek. ORTA sahanın defansif yönünde Josef de Souza'yı kullanacak olan Sergen Yalçın G.Saray ataklarında Atiba ve Mensah ile Josef'i destekleyerek orta alanı güçlendirecek. Hücumun kanatlarında sağda Ghezzal, solda Cyle Larin'i oynatacak olan başarılı çalıştırıcının forveti yine Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar olacak.

Dev derbide Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 11'leri

1.3 MİLYARLIK DERBİ

Beşiktaş ile G.Saray arasında oynanacak derbinin kadro değerleri adeta dudak uçuklatıyor: 1 milyar 380 milyon TL! Beşiktaş'ın en değerli isimleri 7 milyon euro değerleri ile Rachid Ghezzal ile Vincent Aboubakar. İkiliyi 6.5 milyon euro değeri ile Josef de Souza takip ediyor. G.Saray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, 12 milyon euro değeri ile derbide sahanın en değerli oyuncusu olacak. Sarı-kırmızılılarda Marcao'nun ardından Luyindama'nın 7.5 milyon euro ve Emre Kılınç'ın da 6.5 milyon euro değeri bulunuyor. Kalecilere bakıldığında Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'nun 1.3 milyon euro, Galatasaraylı Okan Kocuk'un ise 900 bin euro piyasa değeri bulunuyor.

Dev derbide Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 11'leri

MUHTEMEL 11'LER

İki takımın sahaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;

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