Beşiktaş Bodo Glimt'e de kaybetti!

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Bodo Glimt ile karşılaştı. Siyah beyazlılar Lugano yenilgisinin ardından Bodo'ya da kaybetti ve grupta son sıraya demir attı.

3-1 sona eren maçta Norveç ekibine galibiyeti getiren goller Gronbaek, Pemi ve Saltnes'ten geldi. Maçta ayrıca rakibin bir golü de VAR kontrolü sonrası iptal edildi.

Beşiktaş'ın tek golünü ise Moe kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından grupta 1 puanda kalan Beşiktaş, son sırada yer aldı. Bodo ise 4 puanla 2. sıraya yükseldi.

DERBİYE GÖRE 5 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun üçüncü maçında Norveç'in Bodo/Glimt takımına konuk olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz, Galatasaray ile oynanan derbi maçın kadrosuna göre 5 değişiklik yaptı.

Sakatlığı bulunan Daniel Amartey'in yerine Necip Uysal'ı görevlendiren Yılmaz, Lugano maçında kırmızı kart gören Valentin Rosier'in yokluğunda Onur Bulut'u görevlendirdi.

Bakhtiyar Zaynutdinov, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes'i kenara alan Yılmaz, üç oyuncunun yerine Arthur Masuaku, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain'e forma verdi.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Burak Yılmaz savunma hattını Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'dan oluştururken, orta sahanın merkezini Jean Onana, Amir Hadziahmetovic, Alex Oxlade-Chamberlain üçlüsüne emanet etti.

Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımın hücum hattını ise Rachid Ghezzal, Milot Rashica ve Vincent Aboubakar'tan kurdu.

ONANA 13 MAÇ SONRA 11'DE

Siyah-beyazlı takımın sezon başında transfer ettiği Jean Onana 13 maç sonra 11 kişilik kadroda kendine yer buldu.

Beşiktaş'ta ilk kez Neftçi Bakü ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında sahaya ilk çıkan kadroda yer alan Onana daha sonra kadroya girmekte zorluk çekti.

Ligde sadece Fatih Karagümrük ve Pendikspor maçlarında 1'er dakika süre alan siyah-beyazlı oyuncu, Lugano ile oynanan maçta oyuna sonradan girmişti.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımı Bodo deplasmanında yalnız bırakmadı.

Yaklaşık 200 siyah-beyazlı futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarına destek oldu. Bodo Glimt taraftarı ise 8 bin kişilik stadın tamamını doldururken, oyuncuların ismin anons edildiği sırada havai fişek gösterisi yapıldı.