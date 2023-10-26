UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Kupanın favorilerinden olan temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Ludogorets ile karşılaşıyor.

Sarı lacivertlilerde hedef, sahadan 3 puanla ayrılıp grupta 9 puana ulaşmak ve sezon başından itibaren olan kazanma serisini 18 maça çıkarmak...

Fenerbahçe - Ludogorets maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

HEDEF 18'DE 18

Bu sezon önüne geleni deviren ve hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe, bugün Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgar ekibi Ludogorets'i konuk ediyor.

Sarı-lacivertlilerde hedef, 18. maçta 18. galibiyeti almak.

263. MAÇ

Fenerbahçe, Ludogorets karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 263. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, geride kalan 262 müsabakada 103 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 352 kez havalandırırken, kalesinde ise 371 gol gördü.