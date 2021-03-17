Sergen Yalçın: Taraftarımız merak etmesin, son ana kadar her şeyimizi vereceğiz

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 120 dakika sonunda 3-2 kazandıkları Başakşehir mücadelesini değerlendirdi. Gösterdikleri performanstan dolayı iki takımı da tebrik ettiğini belirten Sergen Yalçın hem ligde hem de kupada amaçlarına ulaşmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti ve "Puan avantajımız var ama 11-12 maçlık bir süreç var. Şampiyonluk konuşmak için çok erken. Her yerde başka bir savaş var. Herkes herkesi yenebiliyor. Bence çok büyük bir avantajımız yok. Taraftarımız merak etmesin. Bu takım son dakikaya kadar neyi varsa verecek ve mücadele edecek. " dedi. Başarılı teknik adam Aboubakar konusunda da şu an için bilgisi olmadığını belirtti.