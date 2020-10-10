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BB Erzurumspor 2-0 Trabzonspor |GOLÜ İZLE

BB Erzurumspor 2-0 Trabzonspor |GOLÜ İZLE
10.10.2020 18:07

Trabzonspor, hazırlık karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oldu. BB Erzurumspor, Gomes'in golüyle skoru 2-0'a getirdi.


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