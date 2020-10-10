Trabzonspor, hazırlık karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oldu. Trabzonspor, 55. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun golüyle skoru 2-1'e getirdi.
BB Erzurumspor 2-1 Trabzonspor | GOLÜ İZLE
- BB Erzurumspor 2-1 Trabzonspor | GOLÜ İZLE
- BB Erzurumspor 2-0 Trabzonspor |GOLÜ İZLE
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