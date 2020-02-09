Baiano'nun tekmelerinin Sörloth'un bacağını deldiği pozisyonla ilgili flaş yorum: Ağır tahrik var 09.02.2020 01:52

Gençlerbirliği maçında Baiano'nun kendisine attığı tekmeler sonrası rakibini iten ve kırmızı kart gören Trabzonspor'lu Alexander Sörloth'un bacağının görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bordo-mavili taraftarlar maçın hakemi Hüseyin Göçek'e büyük tepki gösterdi. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programında Trabzonspor'un gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Sörloth'a ağır tahrik var. Bir maç ceza alacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.







Süper Lig'de krallık yarışında 16 golle zirvede bulunan Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth, 2-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının 90+2. dakikada Baiano'nun kendisine attığı tekmeler sonrası rakibini itince kırmızı kart görmüştü.







Maçın hakemi Hüseyin Göçek'in VAR'dan izlemesine rağmen Baiano'ya sarı, Sörloth'a ise kırmızı kart göstermesi büyük tartışma yarattı.





Norveçli futbolcunun aldığı krampon darbeleri sonrası yaralanan bacağının görüntüsü isosyal medyada büyük yankı uyandırdı.







Bordo-mavili taraftarlar Baiano'nun tekmelerini sarı kart olarak değerlendirip Sörloth'a kırmızı kart veren hakem Hüseyin Göçek'e sosyal medyada büyük tepki gösterdi.







Trabzonspor'un hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda BŞB Erzurumspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek olan Alexander Sörloth, en az 2 maç ceza alması halinde ise ligdeki Sivasspor mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak.