Real Madrid'in PSV Eindhoven'ı yendiği maçın ardından Arda Güler'in Kazak basınına verdiği röportaj viral oldu
Real Madrid'in PSV Eindhoven'ı yendiği karşılaşmada öne çıkan Arda Güler'in Kazak basınına verdiği röportaj sosyal medyada viral oldu. Kazakistanlı muhabirin selamına "Aleykümselam. Hoş geldiniz" diye karşılık veren ve Türkçesi zayıf olduğu için özür dileyen muhabire "Yok, estağfurullah" diyen Güler, Kazak halkına "Hepinizi çok seviyorum" mesajı gönderdi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Spor