İngiltere Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen yıl 16 saat 28 dakikada 60 kilometre yüzerek geçen ve bunu başaran en genç Türk sporcusu olan Aysu Türkoğlu (22), yeni hedefi için İrlanda'ya gitti.

Türkoğlu, Türkiye saatiyle 07.44'te İrlanda-İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı geçmek için kulaç atmaya başladı. Yüzüş sırasında Türkoğlu zaman zaman denizanaları ile tehlikeli bölgelerden geçti. 40 kilometrelik uzun parkurda Aysu'ya bazı anlarda yunuslar da eşlik etti.

Deniz suyu sıcaklığı 13 derecelerde seyrederken Aysu hedefi için kulaç atmaya devam etti. Aysu Türkoğlu, 11 saat 48 dakikanın sonunda Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın unvanına sahip oldu. İskoçya'da karaya ayak basan Aysu, Türk bayrağı açarak o anları canlı yayında takipçileriyle sosyal medya hesabından paylaştı.