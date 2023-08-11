Daha önce Icardi ve Zaha gibi ünlü futbolcuları bonservisiyle kadrosuna ekleyen Galatasaray, daha da büyük yankı uyandıracak bir transfer fırsatını bekliyor.

Galatasaray, Atletico Madrid ile yollarını ayıran Antoine Griezmann için adım atma niyetinde.

Griezmann'a ilgi gösteren Suudi kulüpleri olduğu gibi, Galatasaray da Zaha ve Icardi'de olduğu gibi büyük bir proje ile futbolcuyu etkilemeye çalışacak.

Griezmann'ın Atletico Madrid'den ayrılma olasılığı netleşirse, Galatasaray resmi görüşmelere başlayacak.

"EN BÜYÜK HAYALİM"

Erden Timur'un, çevresine "En büyük hayalim" dediği ve Fransız yıldızı işaret ettiği konuşuluyor.

Atletico Madrid'de forma giyen Griezmann için Erden Timur'un aktif bir rol üstlendiği belirtiliyor.

Bu transferin başlangıçta kolay olmayabileceği belirtilse de Timur'un her türlü zorluğu aşma konusundaki kararlılığı vurgulanıyor.

Üstelik 32 yaşındaki Griezmann'a Marsilya'nın da ilgi göstermeye başlaması, Galatasaray'ın işini daha karmaşık hale getiriyor.

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de 48 maça çıkan Griezmann, bu maçlarda 16 gol atmış ve 19 asist yapmıştı.

Griezmann'ın mevcut piyasa değeri 25 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda ve sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Ünlü futbolcunun en yüksek bonservis değeri 150 milyon Euro olarak tahmin ediliyor. Galatasaray'ın Griezmann transferiyle futbol dünyasında büyük bir etki yaratma hedefi, kulübün iddialı ve kararlı tutumunu yansıtıyor.