Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk golünü attı! İşte o gol

La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu konuk etti. Eflatun-beyazlılar, karşılaşmadan 4-0'lık üstünlükle ayrılırken milli futbolcu Arda Güler ilki yaşadı.
ARDA GÜLER'DEN İLK GOL
89. dakikada Vinicius Jr'ın yerine oyuna giren Arda Güler, 90+4. dakikada attığı golle skoru belirleyen isim oldu. Takımının 4. golünü atan milli futbolcumuz, Real Madrid formasıyla ilk kez fileleri havalandırdı.
REAL MADRID RAHAT KAZANDI
Karşılaşmada Real Madrid'e galibiyeti getiren diğer golleri 21 dakikada Vinicius Jr, 79. dakikada Guaita (kk) ve 88. dakikada Dominguez (kk) kaydetti. Karşılaşmayı 4-0 kazanan Real Madrid, liderlik koltuğunda puanını 69'a yükseltti.
BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN TEBRİK
Tebrikler evlat!🇹🇷 @10ardaguler— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) March 10, 2024
Daha nicelerine inşallah…🧿pic.twitter.com/kD3d8NFh3h