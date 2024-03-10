PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 10 Mart 2024, 22:40 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024, 22:58

Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk golünü attı! İşte o gol

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve İspanyol devinde forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler, uzun süre sonra kariyerinde ilki yaşadı. LaLiga'da oynanan Celta Vigo maçının son dakikalarında oyuna dahil olan milli futbolcumuz, ilk golünü attı. Karşılaşmanın son golünü kaydeden Arda Güler, attığı golden sonra büyük bir sevinç yaşadı.

La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu konuk etti. Eflatun-beyazlılar, karşılaşmadan 4-0'lık üstünlükle ayrılırken milli futbolcu Arda Güler ilki yaşadı.

ARDA GÜLER'DEN İLK GOL

89. dakikada Vinicius Jr'ın yerine oyuna giren Arda Güler, 90+4. dakikada attığı golle skoru belirleyen isim oldu. Takımının 4. golünü atan milli futbolcumuz, Real Madrid formasıyla ilk kez fileleri havalandırdı.

Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk golünü attı!

REAL MADRID RAHAT KAZANDI

Karşılaşmada Real Madrid'e galibiyeti getiren diğer golleri 21 dakikada Vinicius Jr, 79. dakikada Guaita (kk) ve 88. dakikada Dominguez (kk) kaydetti. Karşılaşmayı 4-0 kazanan Real Madrid, liderlik koltuğunda puanını 69'a yükseltti.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN TEBRİK

SIRADAKİ VİDEO
Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli oyunculara eleştiri! "2 eksikle oynuyor"
10.03.2024Pazar
Mert Hakan Yandaş'tan maçın hakemi Kadir Sağlam'ı tehdit etti! ''Dikkatli ol, vallahi buradan çıkamazsın"
10.03.2024Pazar
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemi Kadir Sağlam'a sert tepki!
10.03.2024Pazar
Barcelona'nın eski yıldızı Dani Alves Alves öldü mü? Dani Alves intihar mı etti? Dani Alves'e ne oldu? İşte detaylar...
10.03.2024Pazar
Erman Toroğlu'dan Trabzonspor sözleri! "Masada da sahada da..."
09.03.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Çağla Şıkel’in ablası evlendi! Düğünde eski sevgilisiyle nikah şahidi oldu! 7 yıllık eski eşi Emre Altuğ’dan sonra ilk defa.. 00:14
Çağla Şıkel’in ablası evlendi! Düğünde eski sevgilisiyle nikah şahidi oldu!
10.03.2024Pazar
Barcelona’nın eski yıldızı Dani Alves Alves öldü mü? Dani Alves intihar mı etti? Dani Alves’e ne oldu? İşte detaylar... 00:44
Dani Alves intihar mı etti?
10.03.2024Pazar
İstanbul’a yeni metro hattı! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak 02:44
İstanbul'a yeni metro hattı
10.03.2024Pazar
Başkan Erdoğan İstanbul’da yeni metro hattının test sürüşünü yaptı! 05:45
Başkan Erdoğan yeni metro hattının test sürüşünü yaptı!
10.03.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA