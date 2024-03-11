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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 11 Mart 2024, 15:23 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024, 15:22

Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi hakem açıklaması! | Video

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı için, Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunarak, "Bu maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararı istemiyoruz. Hem ligde hem kupada kendi hedeflerine kilitlenmiş büyük Trabzonspor camiasının tek beklentisi adaletin dışına çıkılmamasıdır." dedi.

Süper Lig'in 30. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor, şampiyonluk mücadelesi veren ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı için, Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunarak, "Bu maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararı istemiyoruz. Hem ligde hem kupada kendi hedeflerine kilitlenmiş büyük Trabzonspor camiasının tek beklentisi adaletin dışına çıkılmamasıdır." dedi.

İşte bordo mavililerden yapılan o açıklama;

"Trabzonspor yıllardır hakemlerin verdiği yanlış ve kasıtlı kararlar yüzünden mağdur olmuş, şampiyonlukları çalınmıştır. Hakemleri baskı altına almayı adet edinerek şampiyonluğa ulaşanların, özellikle de bu sezon bir çok maçını 'şapkadan çıkartılan tavşan' ile kazananların, utanmadan Trabzonspor maçında 'hakem hatası istemiyoruz' çağrısı aslında 'bizi kurtarın, bu yarışın içinde tutmaya devam edin' çığlığıdır. Yani yeni bir tavşan beklentisidir. Türkiye Futbol Federasyonu Trabzon'a atanacak hakemlere ve VAR'da oturacak arkadaşlara, hiçbir şekilde baskıya boyun eğmek zorunda olmadıklarını hatırlatsınlar. Onlar ligdeki bütün takımların maçlarını aynı özenle yönetmek ve özellikle bu sezon sıkça şahit olduğumuz ligin en tepesindeki iki takıma ayrıcalık tanıma refleksinden uzak durmak zorundadır.

"DÜŞÜNMEK BİLE İSTEMİYORUZ"

Bu maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararı istemiyoruz. Hem ligde hem kupada kendi hedeflerine kilitlenmiş büyük Trabzonspor camiasının tek beklentisi adaletin dışına çıkılmamasıdır. Haftalardır şahit olduğumuz tiyatroların Trabzon'da tekrarlanmasının camiamızda yaratacağı tepkiyi düşünmek dahi istemiyoruz. Eğer yaşanır ise bu işe bulaşanların hakemlik kariyerlerinin ne şekilde sonlandığını bütün futbol kamuoyu bilmektedir"

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