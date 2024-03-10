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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 10 Mart 2024, 20:39 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024, 20:45

Mert Hakan Yandaş'tan maçın hakemi Kadir Sağlam'ı tehdit etti! ''Dikkatli ol, vallahi buradan çıkamazsın"

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde tamamladı. Devre arası düdüğünün çalmasının ardından hakem Kadir Sağlam'ın yanına giden Mert Hakan, "Hocam dikkatli ol. Dikkatli ol vallahi buradan çıkamazsın" şekilnde tehditvari ifadeler kullandı. İşte o anlar...

Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Pendikspor karşısında soyunma odasına 1-0 geride girerken, maçın hakemi Kadir Sağlam'a tribünler ve oyuncular büyük tepki gösterdi.

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Sarı-lacivertli takıma ilk yarıda 4 sarı kart gösteren Sağlam, tribünlerden küfürlü tezahüratların atılmasına neden olurken, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'tan maçın hakemine skandal bir tehdit geldi.

"DİKKATLİ OL! VALLAHİ BURADAN ÇIKAMAZSIN"

Maçın ilk yarısını bitiren Kadir Sağlam, yanına gelen Mert Hakan Yandaş'a soyunma odasına gitmesi için uyarılarda bulundu. Bu sırada Yandaş, hakeme "Bak dikkatli ol. Dikkatli ol vallahi buradan çıkamazsın" sözleriyle tehditler savurdu.

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