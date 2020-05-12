RAMAZAN İMSAKİYE
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Ankaragücü oyuncusu Ricardo Faty'den iyi haber

Ankaragücü oyuncusu Ricardo Faty'den iyi haber
12.05.2020 17:29

Geçen hafta yapılan coronavirüs testi pozitif çıkan Ankaragücü oyuncusu Ricardo Faty'den iyi haber geldi. Senegalli yıldızın iyileştiği ve son testinin negatif olduğu açıklandı. Faty, "Olağanüstü çabalar gösteren doktor ve hemşirelere teşekkürler" dedi.


Geçen hafta yapılan coronavirüs testi pozitif çıkan Ankaragücü oyuncusu Ricardo Faty'den iyi haber geldi. Senegalli yıldızın iyileştiği ve son testinin negatif olduğu açıklandı. Faty, "Olağanüstü çabalar gösteren doktor ve hemşirelere teşekkürler" dedi.



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