Geçen hafta yapılan coronavirüs testi pozitif çıkan Ankaragücü oyuncusu Ricardo Faty'den iyi haber geldi. Senegalli yıldızın iyileştiği ve son testinin negatif olduğu açıklandı. Faty, "Olağanüstü çabalar gösteren doktor ve hemşirelere teşekkürler" dedi.
Geçen hafta yapılan coronavirüs testi pozitif çıkan Ankaragücü oyuncusu Ricardo Faty'den iyi haber geldi. Senegalli yıldızın iyileştiği ve son testinin negatif olduğu açıklandı. Faty, "Olağanüstü çabalar gösteren doktor ve hemşirelere teşekkürler" dedi.