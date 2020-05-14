4'ü futbolcu 11 kişide koronavirüs tespit edilen BB Erzurumspor'dan açıklama: 12 kişinin testi...

14.05.2020 13:17

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor yapılan ikinci Kovid-19 testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıktı. 11 kişi Erzurum'daki Pandemi hastanelerinde karantinaya alınırken 12 kişide tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmişti. BB Erzurumspor'dan hastaneye sevk edilen 12 kişinin sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması geldi. Kulüp yaptığı açıklamada, 12 kişinin yeniden yapılan testlerinin negatif olduğunu bildirdi.

TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor, kulüp içinden 11 kişinin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklanmıştı.

Erzurumspor'dan yapılan açıklama şöyleydi;

Erzurumspor'umuzda bugün yapılan 2. Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır.

TESİSLER KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Erzurum Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir, BB Erzurumspor'da çok fazla sayıda pozitif vaka tespit edildiğini Erzurumspor Tesisleri'nin karantinaya alındığı 14 gün boyunca antrenmanların yapılmayacağını açıkladı.

KORKULAN OLMADI

Erzurumspor'dan hastaneye sevk edilen 12 kişi hakkında açıklama geldi. BB Erzurumspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüzde dün yapılan testlerde durumu şüpheli olan 12 kişinin yeniden yapılan testleri negatif çıkmıştır" bilgilendirmesinde bulundu.