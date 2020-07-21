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Ankara Demirspor 2-0 Sakaryaspor | GOLÜ İZLE

Ankara Demirspor 2-0 Sakaryaspor | GOLÜ İZLE
21.07.2020 00:53

TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde Ankara Demirspor, 81. dakikada Tahir Babaoğlu'nun attığı golle Sakaryaspor karşısında 2-0 öne geçti.


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