Haberler Video Alanyaspor 2 - 0 Galatasaray (Alanyaspor'un 2. golünü izle - Junior Fernandes)
Alanyaspor 2 - 0 Galatasaray (Alanyaspor'un 2. golünü izle - Junior Fernandes)

Alanyaspor 2 - 0 Galatasaray (Alanyaspor'un 2. golünü izle - Junior Fernandes)

05.02.2020 23:16

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, evinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti. 55. dakikada Alanyaspor 2. golü buldu. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caulker topu kafayla içeriye doğru gönderdi. Sırtı kaleye dönük topu kontrol eden Junior Fernades, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.


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