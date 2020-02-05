Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu. 20. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Onur Bulut'un sağdan kullandığı kornerde, Belhanda'nın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza sahası önünde Bakasetas'ın şık vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
Alanyaspor 1 - 0 Galatasaray (Alanyaspor'un 1. golünü izle - Bakasetas)05.02.2020 22:40
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