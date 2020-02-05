Haberler Video Alanyaspor 1 - 0 Galatasaray (Alanyaspor'un 1. golünü izle - Bakasetas)
Alanyaspor 1 - 0 Galatasaray (Alanyaspor'un 1. golünü izle - Bakasetas)

Alanyaspor 1 - 0 Galatasaray (Alanyaspor'un 1. golünü izle - Bakasetas)

05.02.2020 22:40

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu. 20. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Onur Bulut'un sağdan kullandığı kornerde, Belhanda'nın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza sahası önünde Bakasetas'ın şık vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.


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