Mike Tyson maçı saat kaçta ne zaman? Mike Tyson Roy Jones maçı hangi kanalda?

Ünlü boksör Mike Tyson 15 yıl aradan sonra yeniden ringlere dönüyor. Boksör olduğu dönemde ringde yaptıklarının yanı sıra, boksu bıraktıktan sonra magazin ve eğlence dünyasında da adından sıkça söz ettiren Mike Tyson’un boksa geri dönüş maçı merakla bekleniyor. Bu tarihi maçı canlı izlemek isteyenler Mike Tyson Roy Jones maçı hangi kanalda sorusuna cevap arıyor. Peki, Mike Tyson maçı saat kaçta ne zaman? İşte yanıtı…

Mike Tyson Roy Jones maç hangi kanalda? Mike Tyson maçı saat kaça ne zaman? Ünlü boksör Mike Tyson'un 15 yıl aradan sonra ringlere dönüş maçı merakla bekleniyor. Dev maçı canlı izlemek isteyenler bu maçın yayıncı ve saat bilgisini araştırıyor. 54 yaşındaki Mike Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki müsabaka 8 raunt olacak.

MIKE TYSON MAÇI SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

Mike Tyson'un 15 yıl aradan sonra ringlere döneceği Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta oynanacak. Mike Tyson - Roy Jones Jr. maçı 29 Kasım Pazar günü TSİ ile saat 05:00'de başlayacak.

MIKE TYSON MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev karşılaşma S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

MIKE TYSON KİMDİR?

Boks tarihinde tüm zamanların en asi oyuncusu olarak tanınmaktadır. Lakabı "Demir Mike"tır. 1,78 cm boyunda ve 98–100 kg ağırlığındaki boksör Mart 1985'te yaptığı ilk profesyonel maçında rakibini 1. rauntta 8. saniyede nakavtla yendi. 20 yaşında dünyanın en büyük boksörleri arasında adı geçmeye başladı ve kısa süre sonra Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu unvanını kazandı (1986). Aynı zamanda en genç ağır siklet boks şampiyonu oldu. Rakibi olan Trevor Berbick'i 2. rauntta nakavt etmiştir. Mike Tyson 1988 yılında bir başka dev Larry Holmes'u da nakavt etmiştir.

Çenesi çok sağlam ve hiç nakavt olmamış olan Larry Holmes, Mike Tyson karşısında 4 raunt dayanabildi. Yine 1988 yılında bir başka çenesi sağlam ve hiç yenilmemiş, nakavt olmamış Michael Spinks'se karşı da galibiyet kazanmıştır. Mike, 1. rauntta nakavt etmiştir. 1990'a kadar yaptığı 37 maçın tamamını kazanan Tyson, ilk mağlubiyeti 1990 yılında Buster Douglas ile yaptığı karşılaşmada aldı ve WBC, WBA, IBF kemerlerini kaybetti. Aynı yıl, ABD Güzellik Kraliçesi'ne tecavüz olayı, Mike Tyson'ın skandallar zincirinin ilk ve en önemli halkasıydı. Bu suçlamadan 3 yıl hapis ile cezalandırılmıştır. Bu suçtan girdiği hapishanede Müslüman oldu ve Malik Abdülaziz ismini aldı. Cezası biter bitmez bir barda çıkardığı kavga yüzünden kendisini tekrar mahkemede buldu. Yumrukları kadar, yasa dışı olaylarıyla da anıldı. Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Dünya Boks Birliği'nin (WBA) Ağır Siklet Şampiyonluğu unvanlarını elde etti.

1996'da Holyfield'a yenilerek WBA unvanını kaptırdı.1997'de Evander Holyfield ile yaptığı unvan maçının üçüncü raundunda rakibinin kulağını kopardığı gerekçesiyle diskalifiye edildi. İki yıl men cezası alan Tyson'ın Ohio eyaletinde ömür boyu boks yapması yasaklandı. Tyson, 1999 yılında tekrar ringlere döndü.8 Haziran 2002'de Memphis'te, Lennox Lewis ile Mike Tyson arasında yapılan Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonası karşılaşmasında kazanan taraf Lennox Lewis oldu. Lennox Lewis, karşılaşmada pek varlık gösteremeyen Tyson'ı sekizinci rauntta yenerek Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu unvanını korudu.31 Temmuz 2004'te Tyson bir "geri dönüş" maçına, Louisville, Kentucky'de İngiliz Danny Williams ile karşılaşmaya gitti. Tyson ilk iki raundu kazandı.

Üçüncü raundun başlarında Williams, hileli hareketler yapmaya başladı ve ceza puanları yedi. Dördüncü rauntta sürpriz bir şekilde Williams, Tyson'ı nakavt etti. Maç sonrasında Tyson'ın tek bacakla dövüştüğü, diğer bacağının bağlarında bir kopma olduğu açıklandı. Bu Tyson'ın kariyerindeki beşinci yenilgisiydi. Maçtan 4 gün sonra bacağından ameliyat oldu. Menajeri Shelly Finkel, Tyson'ın bacağındaki sorunu yüzünden hasara yol açacak sağ kroşelerini atamadığını belirtti.