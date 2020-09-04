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Abdülkadir Ömür Trabzonspor'u öne geçirdi! GOL | Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor

Abdülkadir Ömür Trabzonspor'u öne geçirdi! GOL | Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor
04.09.2020 19:16

Hazırlık maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor, 22. dakikada Abdülkadir Ömür'ün attığı golle 2-1 öne geçti.


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