BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR maçı canlı anlatım izle! BJK - Malatya maçı canlı kaç kaç?

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR maçı canlı anlatım izle! Milli aranın ardından Süper Liğ heyecanı bugün başladı. Son şampiyon Beşiktaş, Vodafone Park’ta Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. Namağlup şekilde yoluna devam eden Beşiktaş geride kalan 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadele Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor. BJK - Malatyaspor maçı canlı anlatım izleme seçeneği Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!