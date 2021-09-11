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BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR maçı canlı anlatım izle! BJK - Malatya maçı canlı kaç kaç?

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR maçı canlı anlatım izle! BJK - Malatya maçı canlı kaç kaç?
11.09.2021 17:52 - Son Güncelleme: 11.09.2021 18:19
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BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR maçı canlı anlatım izle! Milli aranın ardından Süper Liğ heyecanı bugün başladı. Son şampiyon Beşiktaş, Vodafone Park’ta Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. Namağlup şekilde yoluna devam eden Beşiktaş geride kalan 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadele Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor. BJK - Malatyaspor maçı canlı anlatım izleme seçeneği Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.


BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

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