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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024, 17:50 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024, 17:50

▶️ Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes'i yenen Fenerbahçe Beko şampiyon oldu!

Türkiye Basketbol Ligi ve THY EuroLeauge'de kıyasıya bir rekabet halinde olan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Türkiye Kupası'nı müzelerine götürmek için Konya'da karşı karşıya geldi. 38. Türkiye Kupası'nı kazanan takım sarı lacivertliler oldu. Kanarya böylelikle kupayı 8. kez müzesine götürdü.

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde, Anadolu Efes'le Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 67-80 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan müsabaka saat 15.30 itibarıyla başladı. TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanan mücadeleyi Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz ve Mehmet Karabilecen hakem üçlüsü yönetti.

1. PERİYOT

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 20-26

2. PERİYOT

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 35-42

3. PERİYOT

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 49-63

4. PERİYOT

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 67-80

FİNALE NASIL GELDİLER?

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Anadolu Efes, çeyrek finalde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-85 yenerek son 4 ekip arasına yükseldi. Lacivert-beyazlılar, Dörtlü Final'de ise Pınar Karşıyaka'ya 81-77 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko ise çeyrek finalde Aliğa Petkimspor'u 81-68 mağlup ederek Dörtlü Final'de oynamaya hak kazandı. Sarı-lacivertli takım, yarı finalde ise Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 yenerek finale yükseldi.

Anadolu Efes, 12 kez müzesine götürdüğü Basketbol Türkiye Kupası'nın en başarılı takımı konumunda bulunuyor. Fenerbahçe Beko ise kupada 8 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

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