OKAN BURUK'TAN FARKLI 11

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'yle deplasmanda oynadıkları maçın ilk 11'inde, son karşılaşmaya göre iki değişiklik yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı 3-2 yendikleri maçın ilk 11'ine göre takımında iki ismi değiştirdi.

Hafif sakatlığı bulunan Kaan Ayhan'ı Ankara'ya getirmeyen Okan Buruk, Lucas Torreira'yı ise yedek kulübesinde oturttu. Sarı-kırmızılı takımda bu iki ismin yerine Tete ile yeni transfer Derrick Köhn, ilk 11'de forma giydi.

Kalede Muslera'yla başlayan Galatasaray'ın savunma dörtlüsünü Barış Alper Yılmaz, Nelsson, Sanchez ve Köhn oluşturdu. Savunmanın önünde Berkan Kutlu ve Kerem Demirbay'a şans veren Okan Buruk, sağ kanatta Tete, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'na formayı teslim etti. Forvet arkasında Mertens'in oynadığı Galatasaray'da ileri uçta Icardi forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ile Serge Aurier'nin yanı sıra hafif ağrıları olan Tanguy Ndombele, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı, Ankara'ya getirilmedi.

TORREİRA YEDEK BAŞLADI

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Süper Lig'de bu sezon ikinci kez yedek kulübesinde oturdu.

Teknik direktör Okan Buruk, hafif ağrısı bulunan Uruguaylı oyuncusunu riske atmamak için ilk 11'de oynatmadı.

Sezonun ilk maçında Kayserispor deplasmanında yedek kalan Torreira, 19. haftadaki Konyaspor maçında ise sarı kart cezası nedeniyle forma giymemişti.

KÖHN İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Alman oyuncu Derrick Köhn, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

Almanya İkinci Lig (Bundesliga 2) ekibi Hannover 96'dan transfer edilen Köhn, MKE Ankaragücü karşısında maça ilk 11'de başladı.

MKE Ankaragücü maçında da yedek kalan Uruguaylı oyuncu, ligde 7 maç sonra ilk 11'de yer almadı.

ANKARAGÜCÜ TARAFTARINA KAVUŞTU

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 5 maç sonra sahasında taraftarı önünde maça çıktı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 5 maçlık cezanın sona ermesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Eryaman Stadı'nda boş koltuk bırakmadı.

Galatasaray taraftarı da deplasman tribününün büyük bir bölümünü doldurdu.

İKİ FARKLI İSİM

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son lig maçına göre takımında iki değişiklik yaptı.

Ligde Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenildikleri maçın ilk 11'inde oynayan Tolga Ciğerci ve Morutan'ı yedek bırakan Belözoğlu, bu isimlerin yerine Saponara ile Efkan Bekiroğlu'nu oynattı.

Yeni transfer Christian Bassogog ise ilk kez maç kadrosuna girdi.

Sarı-lacivertli futbolcular, maç öncesi sahaya Sağlık Bakanlığının "Bağımlılığa Değil, Spora Sarıl" pankartıyla çıktı.