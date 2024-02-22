SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024, 22:24 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024, 22:24

▶️ Sparta Prag Galatasaray maçı CANLI 📺 ACS GS maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti ⚽️ (VİDEO HABER)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında İstanbul'da aldığı 3-2'lik galibiyetle şansını artıran sarı-kırmızılılar, deplasmanda berabere kalsa da adını son 16'ya yazdırmış olacak. İngiliz hakem Anthony Taylor'un düdüğüyle başlayacak maçın yayın kanalı, saati ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki Sparta Prag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Sparta Prag karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekibimiz ilk maçı 3-2 kazanmıştı.

11'LER BELLİ OLDU

Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Sorensen, Preciado, Laçi, Kairinen, Wiesner, Olatunji, Kuchta, Haraslin.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

GALATASARAY, AVRUPA'YA DEVLER LİGİ'NDEN BAŞLADI

Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı.

Kerem Demirbay ilk maçta Galatasaray'ın ilk golünü atmıştı

GRUBUNU ÜÇÜNCÜ SIRADA TAMAMLADI

Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

Galatasaray'ın turu geçmesi için yenilmemesi yeterli


GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Sarı kırmızılılar, ilk turda rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Galatasaray, 0-0, 1-1, 2-2, 3-3… ve her türlü beraberlikte tur atlayan takım olacak.

Çekya ekibi Sparta Prag'ın sahadan 1 farklı galibiyetle ayrılması durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadığı takdirde üst tura yükselen takımı penaltı atışları belirleyecek.

Sparta Prag'ın alacağı en az iki farklı galibiyetle tur atlayan Çekya temsilcisi olacak.

Galatasaraydan 6 isimlik operasyon!

Galatasaray'dan 6 isimlik operasyon!

SPARTA PRAG - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın deplasmanda karşılaşacağı Sparta Prag maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Yardımcılıklarını ise Gary Bewswick, Adam Nunn yapacak.

Anthony Taylor bu sezon, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk Molde maçını yönetmişti. Sarı kırmızılılar o maçta Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Fredrik Midtsjö'nün golleriyle deplasmanda 3-2 galip gelmişti.

Cristiano Ronaldodan Galatasaraya transfer önerisi!

Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a transfer önerisi!

GALATASARAY AVRUPA'DA 316 RANDEVUDA

Sarı kırmızılılar, Sparta Prag karşılaşmasıyla beraber Avrupa'da 316 karşılaşmasına çıkacak.

Galatasaray oynadığı 315 karşılaşmada 113 karşılaşmada galip gelirken 118 kez rakiplerine mağlup oldu.

Oynanılan karşılaşmalarda Galatasaray, rakip fileleri 426 sarsarken kalesinde ise 468 gol gördü.

Galatasaraydan Mauro Icardı açıklaması! Tuzağa düşmeyeceğiz

Galatasaray'dan Mauro Icardı açıklaması! "Tuzağa düşmeyeceğiz"

GALATASARAY'DA 4 EKİSK

Galatasaray'da Sparta Prag ile oynanan ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Nelsson müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan yeni transfer Serge Aurier'in dışında Tanguy Ndombele ve Hakim Ziyech, maçın kadrosunda yer almadı.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan yeni transfer Derrick Köhn ile genç futbolcu Eyüp Aydın da maçta görev yapamayacak.

SPARTA PRAG'IN EKSİKLERİ

Sparta Prag'da da 3 futbolcu cezaları nedeniyle maçın kadrosunda bulunamayacak.

Çekya temsilcisinde ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı hale gelen Matej Rynes ile sarı kart cezalıları Ladislav Krejci ve Veljko Birmancevic, maçta forma giyemeyecek.

SIRADAKİ VİDEO
TFF yeni sezon takvimini açıkladı
22.02.2024Perşembe
▶️ Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı öncesi önemli açıklamalar!
21.02.2024Çarşamba
🔥 FB - GS ⚽︎ Süper Kupa Final tarihi açıklandı! 🏆 Galatasaray Fenerbahçe maçı nerede (hangi ilde) 🏟 ne zaman oynanacak? 📅 ⏳
21.02.2024Çarşamba
⚽ GS - FB Süper Kupa Final tarihi ve yeri belli oldu! 🏆
21.02.2024Çarşamba
▶️ TFF VAR KAYITLARI İZLE | Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı! İşte hakemlerin konuşmaları
20.02.2024Salı
Bunlar da Var
Arzum Onan’dan eski eşi Mehmet Aslantuğ hakkında konuştu 02:02
Arzum Onan’dan eski eşi Mehmet Aslantuğ hakkında konuştu
22.02.2024Perşembe
▶️ Emekliye ikramiye komisyondan geçti! Düzenleme genel kurulda görüşülecek 01:49
▶️ Emekliye ikramiye komisyondan geçti!
22.02.2024Perşembe
Pınar Altuğ’dan kavga itirafı: Yakasına yakışıp... 03:42
▶️ Pınar Altuğ’dan kavga itirafı
22.02.2024Perşembe
Dünya KAAN’ı konuştu Sözcü ve Cumhuriyet kör oldu görmedi! 01:33
Dünya KAAN’ı konuştu, yandaş kör oldu!
22.02.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA