▶️ Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki 'hakareti' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Ankaragücü maçında gündem olan hareketi sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 'tedbirsiz' olarak PFDK'ya sevk edildi.
TFF Hukuk Müşavirliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:
GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.