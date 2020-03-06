Haberler Video Son Dakika Videoları Tunus’ta ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı (Olay yerinden ilk görüntüler) | Video
Tunus’ta ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı (Olay yerinden ilk görüntüler) | Video

Tunus’ta ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı (Olay yerinden ilk görüntüler) | Video

06.03.2020 14:41

Son dakika haberi... Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. Motosikletli bir intihar eylemcisi tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonrası can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.


Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir intihar eylemcisi bombalı saldırı düzenledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkent Tunus'taki ABD Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir kişi bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Yerel basında çıkan haberlerde patlamanın, büyükelçilik çevresinde nöbet tutan güvenlik güçlerine ait aracın yakınında meydana geldiği belirtildi.

Saldırı sonrası can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Son Dakika Videoları