Tunus’ta ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı (Olay yerinden ilk görüntüler) | Video 06.03.2020 14:41

Son dakika haberi... Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. Motosikletli bir intihar eylemcisi tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonrası can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir intihar eylemcisi bombalı saldırı düzenledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkent Tunus'taki ABD Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir kişi bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Yerel basında çıkan haberlerde patlamanın, büyükelçilik çevresinde nöbet tutan güvenlik güçlerine ait aracın yakınında meydana geldiği belirtildi.

Saldırı sonrası can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.