İstanbul Fatih'te vahşi cinayet! Banka çalışanı Pınar Baykan evinde bıçaklanmış şekilde ölü bulundu | Video 06.03.2020 14:29

İstanbul Fatih'te 32 yaşındaki Pınar Baykan isimli banka görevlisi kadın evinde göğsünden ve karnından bıçaklanmış şekilde ölü halde bulundu. Olayı faili kaçarken polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşıkpaşa Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanda oturan 32 yaşındaki banka çalışanı Pınar Baykan sabah saatlerinde kendisinden haber alamayan akrabaları durumu polise bildirdi. Olay yerine polis sevk edildi. Ekipler çilingir yardımıyla kapıyı açtı. İçeriye giren polis ekipleri evinde Pınar Baykan'ı karın bölgesinden 2, göğsünden bir bıçak darbesi almış şekilde buldu. Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yapmış olduğu çalışmada Baykan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayın kimin tarafından yapıldığı bilinmezken polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Pınar Baykan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.