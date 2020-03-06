Son dakika haberi... Son günlerde siyasetin gündemini meşgul eden konulardan bir tanesi de CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan hakkında kullandığı skandal ifadeler oldu. Anayasa’nın 83. maddesine göre Özkoç’un dokunulmazlığının kaldırılması için Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplanacak. Meclis Genel Kurulu’nda ise salt çoğunlukla dokunulmazlığın kaldırılması kararı alınabilecek. Eğer Engin Özkoç yargılanıp 1 yıldan fazla ceza alırsa, karar Meclis’te okunduktan sonra milletvekilliği düşürülecek. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında anlattı.
Başkan Erdoğan'a hakaret eden Engin Özkoç'un dokunulmazlığı kaldırılacak mı? Süreç nasıl işleyecek? |Video06.03.2020 16:21
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