Müge Anlı canlı yayınında korku dolu 7 gün! Serbest bırakılan Tuğba Karaca: Perdeyi yaktım ama... 03.03.2020 11:47

Müge Anlı'da, komşusu tarafından kaçırılan Tuğba Karaca'nın annesi Fahriye Hanım, 2 Mart günü Atv canlı yayınında göz yaşlarıyla herkesi derinden üzmüştü. 25 yaşındaki Tuğba Karaca, İzmir Beydağ’dan, 25 Şubat günü kayboldu. 25 yaşındaki genç kadının, kaybolmasının üzerinden bir hafta geçti. Anne Feride, bir haftadır haber alamadığı kızını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu ve Tuğba Karaca, Müge Anlı programı sayesinde kaçırılan komşu tarafından serbest bırakıldı. 3 Mart Müge Anlı canlı yayınına çıkan Tuğba Karaca, korku dolu 7 günü ve kaçırılma anını anlattı.