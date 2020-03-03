Müge Anlı ile Tatlı Sert (3 Mart 2020 Salı) bugün yaşananlar! 25 yaşındaki Tuğba Karaca'nın korku dolu 7 günü | VİDEO 03.03.2020 11:16

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, 3 Mart Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 25 yaşındaki Tuğba Karaca 7 gün boyunca yaşadığı korku dolu anları anlatıyor! Evinden işine giderken komşusu tarafından kaçırılan genç kız, 7 günün sonunda Müge Anlı'nın devreye girmesi ile serbest bırakıldı. Peki Tuğba Karaca 7 gün boyunca neler yaşadı? 22 yaşındaki Özcan Eren'e ne oldu? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 3 Mart Müge Anlı son bölümü izleyebilir, son dakika gelişmelerini Atv canlı yayınından izleyebilirsiniz!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son dakika gelişmesi! Müge Anlı programına çıkan Fahriye Karaca, 25 yaşındaki kızı Tuğba'nın evden işe giderken komşusu tarafından kaçırıldığını belirterek Müge Anlı'dan yardım istedi. Tecrübeli sunucu Müge Anlı'nın devreye girmesi ile 7 günün sonunda genç kız serbest bırakıldı. Tuğba Karaca, 3 Mart Müge Anlı canlı yayınında yaşadığı korku dolu 7 günü anlatıyor!

ATV MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE 3 MART SALI - TIKLA

Müge Anlı, 3 Mart Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında annelerinin evini satıp kayıplara karışan 4 kişilik Beder ailesi bulundu. Müge Anlı canlı yayınında anne Emine Arslan ve kızı Sultan Arslan gizli numaradan gelen aramada neler konuşulduğunu anlattı.

Kartal'da yaşayan tekiner ailesi köpekleri Max'in bir vatandaş tarafından götürüldüğünü belirterek Müge Anlı'ya başvurdu. Canlı yayında görüntülerin yayınlanmasının ardından Max bulundu. Max ve Tekiner ailesi 3 Mart Müge Anlı canlı yayınında!