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Müge Anlı'ya konuştu, herkes şoke oldu! Komşusu tarafından dağa kaçırılan Tuğba Karaca serbest bırakıldı
Müge Anlı'ya konuştu, herkes şoke oldu! Komşusu tarafından dağa kaçırılan Tuğba Karaca serbest bırakıldı
Müge Anlı'da, komşusu tarafından kaçırılan Tuğba Karaca'nın annesi Fahriye Hanım, 2 Mart günü Atv canlı yayınında gözyaşlarıyla herkesi derinden üzmüştü. 25 yaşındaki Tuğba Karaca, İzmir Beydağ'dan, 25 Şubat günü kayboldu. 25 yaşındaki genç kadının, kaybolmasının üzerinden bir hafta geçti. Anne Feride, bir haftadır haber alamadığı kızını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu ve Tuğba Karaca, Müge Anlı programı sayesinde kaçırılan komşu Ali Başcan tarafından serbest bırakıldı. 3 Mart Müge Anlı canlı yayınına çıkan Tuğba Karaca, korku dolu 7 günü ve kaçırılma anını anlattı.
03.03.2020 11:49
- Son Güncelleme: 03.03.2020 12:11
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! İşe giderken komşusu tarafından kaçırılan Tuğba Karaca, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sayesinde serbest bırakıldı. 25 yaşındaki Tuğba Karaca, 3 Mart Müge Anlı canlı yayınında korku dolu 7 günü anlattı! İşte Müge Anlı'daki ibretlik hikaye!
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Kayıp, Tuğba Karaca, İzmir Beydağ'da ailesiyle birlikte yaşıyordu. Gıda teknikeriydi. Kaybolduğu gün evden işine gitmek için ayrıldı. Ardından kayıplara karıştı.
Tuğba'nın ailesi, 25 yaşındaki kızlarının, kapı komşuları Ali Başcan tarafından kaçırıldığını iddia ediyordu. Şüphelendikleri kişi, 29 yaşında, bekar ve hayvancılıkla uğraşıyordu...
Anne Feride Hanım'ın Müge Anlı canlı yayınına çıkmasıyla her şey çorap söküğü gibi ilerledi. Feride Hanım'ın anlattıklarından sonra Tuğba Karaca serbest bırakıldı.
7 gün sonra ailesine Müge Anı canlı yayınında kavuşan Tuğba, korku dolu 7 günü 3 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında anlattı.