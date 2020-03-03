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Müge Anlı'ya konuştu, herkes şoke oldu! Komşusu tarafından dağa kaçırılan Tuğba Karaca serbest bırakıldı

Müge Anlı'da, komşusu tarafından kaçırılan Tuğba Karaca'nın annesi Fahriye Hanım, 2 Mart günü Atv canlı yayınında gözyaşlarıyla herkesi derinden üzmüştü. 25 yaşındaki Tuğba Karaca, İzmir Beydağ'dan, 25 Şubat günü kayboldu. 25 yaşındaki genç kadının, kaybolmasının üzerinden bir hafta geçti. Anne Feride, bir haftadır haber alamadığı kızını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu ve Tuğba Karaca, Müge Anlı programı sayesinde kaçırılan komşu Ali Başcan tarafından serbest bırakıldı. 3 Mart Müge Anlı canlı yayınına çıkan Tuğba Karaca, korku dolu 7 günü ve kaçırılma anını anlattı.

03.03.2020 11:49 - Son Güncelleme: 03.03.2020 12:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





