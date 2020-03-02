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MSB duyurdu: 32 terörist etkisiz hale getirildi | Video

MSB duyurdu: 32 terörist etkisiz hale getirildi | Video

02.03.2020 16:17

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde sürdürülen operasyonlar kapsamında 32 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek, 32 PKK/YPG'liyi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/xVLNYqc2v8

&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 2, 2020

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